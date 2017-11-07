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Украина
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Новая автодорога на севере Подмосковья свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе
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    Новая автодорога на севере Подмосковья свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

    20:12  7 Ноября 2017
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    Новая автодорога на севере Подмосковья свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

    Москва, 7 ноября. К 2022 году в Подмосковье появиться новая автодорога, которая соединит между собой Ярославское и Дмитровское шоссе. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

    По его словам, протяженность дороги составит 16,7 километров. Автодорога будет иметь четыре полосы движения. Строительство дороги будет осуществлять частный инвестор, поэтому несколько участков трассы будут платными. По предварительным расчетам, плата за проезд составит порядка 10 рублей за один километр.

    «Мы проанализировали все существующие платные трассы страны, и на сегодня – это самый низкий тариф. При этом у автомобилистов по-прежнему остается возможность бесплатно воспользоваться альтернативным маршрутом через Осташковское шоссе, – заявил Тресков.

    Он также добавил, что в 2018 году начнутся проектные работы, а к 2022 году завершиться строительство автодороги. Ожидается, что новой дорогой будут пользоваться около 30 тысяч автомобилистов в сутки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #московская область #автодорога
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