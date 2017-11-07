Сумку с пятью миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве

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Москва, 7 ноября. Неизвестные отобрали у мужчины в Москве сумку с пятью миллионами рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

В полицию Москвы обратился житель области с заявлением о краже. По его словам, у него отобрали сумку, в которой находились пять миллионов рублей.

Москвич объяснил, что средства он взял в долг у знакомого, чтобы купить квартиру. Однако у метро «Парк культуры» к нему подошли лица нерусской внешности и выдернули из рук сумку. Кроме денег на квартиру внутри сумки находились документы стоимостью 30 тысяч рублей и имущество на сумму 20 тысяч рублей.

После этого похитители скрылись на машинах в сторону проспекта Вернадского.