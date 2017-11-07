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Сумку с пятью миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве
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    Сумку с пятью миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве

    16:32  7 Ноября 2017
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    Сумку с пятью миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве

    Москва, 7 ноября. Неизвестные отобрали у мужчины в Москве сумку с пятью миллионами рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

    В полицию Москвы обратился житель области с заявлением о краже. По его словам, у него отобрали сумку, в которой находились пять миллионов рублей.

    Москвич объяснил, что средства он взял в долг у знакомого, чтобы купить квартиру. Однако у метро «Парк культуры» к нему подошли лица нерусской внешности и выдернули из рук сумку. Кроме денег на квартиру внутри сумки находились документы стоимостью 30 тысяч рублей и имущество на сумму 20 тысяч рублей.

    Сумку с пятью миллионами рублей отобрали у мужчины в Москве

    После этого похитители скрылись на машинах в сторону проспекта Вернадского.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #кража #сумка #миллионы рублей #похитители
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