Мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречке в центре Москвы
Москва, 7 ноября. Mercedes-Benz Gelandewagen демонстративно проехал по встречной полосе под мостом в центре Москвы. Соответствующее видео было опубликовано в паблике richrussiankids — «Богатые русские дети» — в Instagram.
На кадрах автомобиль пересекает двойную сплошную полосу, выезжая под мост, где едут другие машины.
«Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому», — написал автор ролика под видео.
Один из пользователей Instagram отметил, что таким образом «мажоры устроили краш-тест собственной жизни».
Нарушителям ПДД может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав, передает телеканал «360».
Напомним, ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объявлен в международный розыск.