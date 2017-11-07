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Мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречке в центре Москвы
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    Мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречке в центре Москвы

    16:10  7 Ноября 2017
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    Мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречке в центре Москвы

    Москва, 7 ноября. Mercedes-Benz Gelandewagen демонстративно проехал по встречной полосе под мостом в центре Москвы. Соответствующее видео было опубликовано в паблике richrussiankids — «Богатые русские дети» — в Instagram.

    На кадрах автомобиль пересекает двойную сплошную полосу, выезжая под мост, где едут другие машины.

    «Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому», — написал автор ролика под видео.

    Один из пользователей Instagram отметил, что таким образом «мажоры устроили краш-тест собственной жизни».

    Нарушителям ПДД может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав, передает телеканал «360».

    Напомним, ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объявлен в международный розыск.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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