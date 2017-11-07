Мажоры на Gelandewagen сняли на видео заезд по встречке в центре Москвы

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Москва, 7 ноября. Mercedes-Benz Gelandewagen демонстративно проехал по встречной полосе под мостом в центре Москвы. Соответствующее видео было опубликовано в паблике richrussiankids — «Богатые русские дети» — в Instagram.

На кадрах автомобиль пересекает двойную сплошную полосу, выезжая под мост, где едут другие машины.

«Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому», — написал автор ролика под видео.

Один из пользователей Instagram отметил, что таким образом «мажоры устроили краш-тест собственной жизни».

Нарушителям ПДД может грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав, передает телеканал «360».

Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому????????⬛️ Video by @of_one @mos_gibdd ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀ A post shared by Rich Russian Kids (@richrussiankids) on Nov 5, 2017 at 11:21am PST

Напомним, ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что водитель Ferrari, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, объявлен в международный розыск.