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Москва, 7 ноября. Жительница Москвы пожаловалась на незаконное проникновение человека в дом. Пострадавшая заявила, что неизвестный съел половину литровой банки варенья, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

Инцидент, по словам хозяйки московской квартиры, произошел 1 ноября. Неизвестный человек, разбив окно, проник в ее дом по улице Винокурова.

После этого злоумышленник вытащил из шкафов и тумб вещи хозяев, сбросив их на пол. Однако, вероятно, ничего ценного для себя он не обнаружил в квартире. Как пояснила пострадавшая москвичка, в доме не было ни ювелирных изделий, ни денег.

После этого неизвестный отправился на кухню, где съел половину литровой банки варенья. Перечень пропавших вещей после посещения дома «карлсоном» устанавливается.