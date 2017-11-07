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Пробравшийся в дом москвички «карлсон» устроил бардак и съел варенье
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    Пробравшийся в дом москвички «карлсон» устроил бардак и съел варенье

    15:48  7 Ноября 2017
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    Пробравшийся в дом москвички «карлсон» устроил бардак и съел варенье

    Москва, 7 ноября. Жительница Москвы пожаловалась на незаконное проникновение человека в дом. Пострадавшая заявила, что неизвестный съел половину литровой банки варенья, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

    Инцидент, по словам хозяйки московской квартиры, произошел 1 ноября. Неизвестный человек, разбив окно, проник в ее дом по улице Винокурова.

    После этого злоумышленник вытащил из шкафов и тумб вещи хозяев, сбросив их на пол. Однако, вероятно, ничего ценного для себя он не обнаружил в квартире. Как пояснила пострадавшая москвичка, в доме не было ни ювелирных изделий, ни денег.

    Пробравшийся в дом москвички «карлсон» устроил бардак и съел варенье

    После этого неизвестный отправился на кухню, где съел половину литровой банки варенья. Перечень пропавших вещей после посещения дома «карлсоном» устанавливается.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #проникновение #варенье #бардак
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