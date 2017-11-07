ГУ МЧС сообщило о ликвидации возгорании в аэропорту «Внуково»

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Москва, 7 ноября. ГУ МЧС по Москве сообщило о ликвидации возгорания в аэропорту «Внуково», он работает в штатном режиме.

Как уточняется в сообщении на сайте ведомства, благодаря слаженным действиям администрации «Внуково» была проведена своевременная эвакуация 60 человек персонала до прибытия пожарной охраны.

«В 14.19 возгорание ликвидировано. Аэропорт работает в штатном режиме», - подчеркнули спасатели.

Очевидец ЧП Ирина Грандель рассказала о проблемах с выдачей багажа, которая возникла во «Внуково». «Все помещения задымлены, дышать нечем, в горле уже першит. Багаж, естественно, не разгружают. Никто ничего не говорит», – рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Жалобы на огромные очереди и проблемы с получением багажа появились и в соцсетях, отмечает РИАМО. Так, одна из пассажирок в своем Instagram сообщила, что провела в очереди два часа

По ее словам, в аэропорту везде полумрак, эскалаторы и лифты не работают. Больше всего в такой хаосе страдают дети, добавила она.

