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Пятимесячная девочка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на МКАД
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    Пятимесячная девочка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на МКАД

    13:48  7 Ноября 2017
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    Пятимесячная девочка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на МКАД

    Москва, 7 ноября. Пятимесячный ребенок погиб при столкновении автомобиля Toyota с грузовиком на МКАД, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.

    Авария произошла 5 ноября на МКАД. Грузовик Iveco Stralis с полуприцепом-цистерной врезался в иномарку Toyota из-за нарушения дистанции между транспортными средствами.

    Водитель легковушки попал в больницу с сотрясением мозга и ссадинами. Кроме него, в иномарке находилась пятимесячная девочка. В результате столкновения ребенок скончался на месте от полученных травм.

    Пятимесячная девочка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на МКАД

    Водитель грузовика задержан. Проводится расследование.

    Автор: Катерина Тимошенская
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