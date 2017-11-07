Пятимесячная девочка погибла при столкновении иномарки с грузовиком на МКАД
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Москва, 7 ноября. Пятимесячный ребенок погиб при столкновении автомобиля Toyota с грузовиком на МКАД, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.
Авария произошла 5 ноября на МКАД. Грузовик Iveco Stralis с полуприцепом-цистерной врезался в иномарку Toyota из-за нарушения дистанции между транспортными средствами.
Водитель легковушки попал в больницу с сотрясением мозга и ссадинами. Кроме него, в иномарке находилась пятимесячная девочка. В результате столкновения ребенок скончался на месте от полученных травм.
Водитель грузовика задержан. Проводится расследование.