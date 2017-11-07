Марш в честь ноябрьского парада 1941 года прошел на Красной площади

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Москва, 7 ноября. На Красной площади в Москве прошел торжественный марш, который приурочен годовщине военного парада в ноябре 1941 года.

Военнослужащие Преображенского полка под мотив «Священной войны» вынесли флаги России и Москвы, дав старт торжественному параду на Красной площади. Около 300 участников исторической реконструкции ноябрьского военного парада 1941 года представили зрителям облик защитников Отечества различных эпох.

В марше были задействованы десятки единиц боевой техники, в частности танк Т-34. В параде приняли участие кавалерийская группа Президентского полка ФСО, исторические роты министерства обороны России, а также суворовцы и кадеты, передает «Свободная пресса».