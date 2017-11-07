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Россия
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Происшествия
«Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва
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    «Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва

    12:04  7 Ноября 2017
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    «Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва

    Москва, 7 ноября. Спортивный комплекс «Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за звонка о возможном минировании здания, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В настоящее время в Москве проводится эвакуация «Олимпийского». Как сообщили источники ФАН, людей выводят как из основного здания комплекса, так и из бассейна.

    По некоторым данным, поступил звонок о возможном минировании. Количество эвакуированных людей в настоящее время неизвестно.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #минирование #эвакуация #звонок #олимпийский
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