«Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за угрозы взрыва

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Москва, 7 ноября. Спортивный комплекс «Олимпийский» эвакуируют в Москве из-за звонка о возможном минировании здания, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В настоящее время в Москве проводится эвакуация «Олимпийского». Как сообщили источники ФАН, людей выводят как из основного здания комплекса, так и из бассейна.

По некоторым данным, поступил звонок о возможном минировании. Количество эвакуированных людей в настоящее время неизвестно.