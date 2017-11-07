Трое грабителей избили сторожа и украли 7,7 млн из офиса в Москве

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Москва, 7 ноября. Группа злоумышленников в ночь на понедельник совершила ограбление офиса одной из компаний в Москве, проникнув в офисное здание через окно. Злоумышленникам, лица которых были скрыты платками, удалось проникнуть в окно первого этажа офисного центра на Малой Семеновской улице в Москве.

Ограбление произошло около 4 часов утра. Трое преступников проникли в здание, после чего напали на администратора, которого несколько раз ударили по голове и связали. После этого злоумышленники, которые, видимо, были достаточно хорошо подготовлены, взломали замок одного из офисов и вскрыли в нем два сейфа, похитив из них 7,5 млн рублей, принадлежавших компании и более 200 тысяч рублей, которые принадлежали замгендиректора этой фирмы, сообщает «Подмосковье 360°».

Они взломали также еще один офис, но не нашли там ничего интересного для себя. Общая сумма ущерба составила 7,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье разбой.