Схема движения транспорта в районе Таганской площади в Москве изменится с 20 ноября

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Москва, 7 ноября. Через две недели начинает действовать новая схема движения автотранспорта в районе Таганской площади в столице.

С 20 ноября будут закрыты съезды на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка и на Таганскую площадь перед тоннелем, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Новая схема позволит ликвидировать конфликтные участки и перераспределить транспортные потоки.

Все это направлено на снижение задержки в движении автомобилей. При этом отмечается, что измененная схема движения не повлияет на транспортную доступность для проживающих в этом районе москвичей.

ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.