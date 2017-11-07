Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу: Доля современного оружия в ВС России выросла до 58,9%
Общество
Схема движения транспорта в районе Таганской площади в Москве изменится с 20 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Схема движения транспорта в районе Таганской площади в Москве изменится с 20 ноября

    11:46  7 Ноября 2017
    605

    Схема движения транспорта в районе Таганской площади в Москве изменится с 20 ноября

    Москва, 7 ноября. Через две недели начинает действовать новая схема движения автотранспорта в районе Таганской площади в столице.

    С 20 ноября будут закрыты съезды на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка и на Таганскую площадь перед тоннелем, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Новая схема позволит ликвидировать конфликтные участки и перераспределить транспортные потоки.

    Все это направлено на снижение задержки в движении автомобилей. При этом отмечается, что измененная схема движения не повлияет на транспортную доступность для проживающих в этом районе москвичей.

    ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #дороги #транспорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        968
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        4007
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1368
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3415