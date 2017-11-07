МЦК перевезло 650 тысяч пассажиров за прошедшие выходные

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Москва, 7 ноября. В минувшие выходные скоростные поезда «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 650 тыс. пассажиров. Об этом говорится во вторник в Telegram-канале МЦК.

По данным пресс-службы, в День народного единства, 4 ноября, жители столицы и гости города активно пользовались услугами МЦК. В праздничный день «Ласточки» перевезли 270 тысяч пассажиров. В общей сложности за минувшие выходные «Ласточками» воспользовались 650 тысяч пассажиров, сообщает РИАМО.

Напомним, движение на МЦК стартовало 10 сентября минувшего года.

На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метрополитена и шесть пересадок на пригородные электрички.