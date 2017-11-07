Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Шойгу сообщил об увеличении доли современного оружия в армии России
Общество
МЦК перевезло 650 тысяч пассажиров за прошедшие выходные
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЦК перевезло 650 тысяч пассажиров за прошедшие выходные

    11:47  7 Ноября 2017
    49

    МЦК перевезло 650 тысяч пассажиров за прошедшие выходные

    Москва, 7 ноября. В минувшие выходные скоростные поезда «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 650 тыс. пассажиров. Об этом говорится во вторник в Telegram-канале МЦК. 

    По данным пресс-службы, в День народного единства, 4 ноября, жители столицы и гости города активно пользовались услугами МЦК. В праздничный день «Ласточки» перевезли 270 тысяч пассажиров. В общей сложности за минувшие выходные «Ласточками» воспользовались 650 тысяч пассажиров, сообщает РИАМО.

    МЦК перевезло 650 тысяч пассажиров за прошедшие выходные

    Напомним, движение на МЦК стартовало 10 сентября минувшего года.

    На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метрополитена и шесть пересадок на пригородные электрички. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #поезд #мцк #ласточка #пассажиры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        984
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        4099
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1369
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3417