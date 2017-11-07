Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади
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Москва, 7 ноября. Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади.
Столичный градоначальник пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, а также благополучия и здоровья.
По его словам, на сегодняшний день в российской столице проживают 16 фронтовиков, которые 76 лет назад прошли по Красной площади, сообщает «Вечерняя Москва».
«Мы гордимся вами, дорогие ветераны. Своими подвигами, своей жизнью вы доказали, что нет такой силы, которая могла бы сломить наш народ. И нет таких препятствий, которые могли бы помешать созиданию и развитию нашей любимой страны», — подчеркнул Собянин.