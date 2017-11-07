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Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади
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    Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади

    9:03  7 Ноября 2017
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    Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади

    Москва, 7 ноября. Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади. 

    Столичный градоначальник пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, а также благополучия и здоровья.

    По его словам, на сегодняшний день в российской столице проживают 16 фронтовиков, которые 76 лет назад прошли по Красной площади, сообщает «Вечерняя Москва»

    Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади

    «Мы гордимся вами, дорогие ветераны. Своими подвигами, своей жизнью вы доказали, что нет такой силы, которая могла бы сломить наш народ. И нет таких препятствий, которые могли бы помешать созиданию и развитию нашей любимой страны», — подчеркнул Собянин.

    Автор: Дана Балан
    #москва #собянин #парад #военный парад
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