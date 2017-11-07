Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади

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Москва, 7 ноября. Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и ветеранов с 76-й годовщиной военного Парада на Красной площади.

Столичный градоначальник пожелал ветеранам бодрости духа, сердечного тепла, а также благополучия и здоровья.

По его словам, на сегодняшний день в российской столице проживают 16 фронтовиков, которые 76 лет назад прошли по Красной площади, сообщает «Вечерняя Москва».