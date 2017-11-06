Панорамные ролики о революции 1917 года показали в московском метро

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Москва, 6 ноября. В понедельник в столичном метро был организован показ панорамных роликов из серии «Революция 360», которые были созданы в рамках международного проекта #1917LIVE.

В съемках принимали участие такие известные лица, как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и многие другие. Непосредственно закадровый текст читали актер Сергей Гармаш и певец Гарик Сукачев.

«Исторические ролики сняты в формате 360 — зритель может наблюдать за происходящим с разных сторон, меняя положение головы… Для просмотра роликов используются обычные смартфоны», — передает телеканал RT.

Напомним, 4-5 ноября в Санкт-Петербурге прошел фестиваль света, который был приурочен к 100-летию революции. Основными площадками для представлений стали Дворцовая площадь и Петроградская набережная.