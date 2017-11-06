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Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу избит в Москве
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    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу избит в Москве

    18:28  6 Ноября 2017
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    Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу избит в Москве

    Москва, 6 ноября. 41-летний трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой был избит в Москве.

    Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Липовой был избит в столице. По некоторым данным, спортсмен получил тяжелые травмы головы. Правоохранительные органы города при этом подчеркнули, что не получали официального заявления об избиении известного кикбоксера.

    Чуть позже спортсмен обратился к своим подписчикам в социальной сети Instagram, передает «Вечерняя Москва».

    «Друзья, мне скинули пару ссылок, — рассказал Липовой своим поклонникам в историях. — Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #избиение #липовой #кикбоксер
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