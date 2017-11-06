Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу избит в Москве
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Москва, 6 ноября. 41-летний трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой был избит в Москве.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Липовой был избит в столице. По некоторым данным, спортсмен получил тяжелые травмы головы. Правоохранительные органы города при этом подчеркнули, что не получали официального заявления об избиении известного кикбоксера.
Чуть позже спортсмен обратился к своим подписчикам в социальной сети Instagram, передает «Вечерняя Москва».
«Друзья, мне скинули пару ссылок, — рассказал Липовой своим поклонникам в историях. — Со мной все нормально. Спасибо всем, кто переживает и пишет. Чуть позже я подробнее расскажу, что случилось».