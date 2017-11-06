Пожизненно лишенную прав Багдасарян снова поймали за рулем иномарки в Москве

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Москва, 6 ноября. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября на Комсомольском проспекте.

По информации РЕН ТВ, в отношении девушки был составлен административный протокол. Дело будет передано в суд. Девушке грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что Мара Багдасарян стала известна после скандальных гонок на «Гелендеваген». В мае 2016 года мажоры устроили «гонки» с сотрудниками полиции. Все происходящее транслировалось в Сети.

21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян прав из-за медицинских противопоказаний.