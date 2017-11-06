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Москвич продает теплоход на сервисе бесплатных объявлений
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    Москвич продает теплоход на сервисе бесплатных объявлений

    16:01  6 Ноября 2017
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    Москвич продает теплоход на сервисе бесплатных объявлений

    Москва, 6 ноября. Теплоход стоимостью 21 миллион рублей выставлен на продажу в Москве. Объявление было размещено на одном из сервисов бесплатных объявлений.

    Хозяин судна констатирует, что двухпалубный теплоход полностью в рабочем состоянии. 16 лет назад был произведен его капитальный ремонт.

    «Обе палубы закрытого типа, с панорамным остеклением, — говорится в тексте объявления. — Теплоход рассчитан на размещение 120 человек».

    На данный момент судно сдается в аренду для проведения различных мероприятий. Отмечается, что использовать теплоход можно как в летнее, так и в зимнее время.

    «В 2016 году получены документы на подтверждение класса до 2021 года, — заметил владелец судна. — Прибыль — один миллион рублей».

    Москвич продает теплоход на сервисе бесплатных объявлений

    За теплоход продавец хочет 21 миллион рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #продажа #теплоход #объявление
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