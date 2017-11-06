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Храбрый кассир прогнал грабителя с пистолетом в Москве
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    Храбрый кассир прогнал грабителя с пистолетом в Москве

    14:58  6 Ноября 2017
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    Храбрый кассир прогнал грабителя с пистолетом в Москве

    Москва, 6 ноября. Неизвестный мужчина совершил неудачную попытку ограбления банка на северо-востоке Москвы. В данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Инцидент произошел 6 ноября. По версии следствия, мужчина ворвался в отделение Россельхозбанка, расположенного на улице Академика Королева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у кассира деньги. Получив отказ, мужчина просто скрылся.

    К счастью, камере внешнего наблюдения удалось зафиксировать злоумышленника. В данный момент его разыскивает полиция.

     

    Автор: Дима Оленин
    #москва #ограбление #банк
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