Храбрый кассир прогнал грабителя с пистолетом в Москве

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Москва, 6 ноября. Неизвестный мужчина совершил неудачную попытку ограбления банка на северо-востоке Москвы. В данный момент сотрудники полиции разыскивают преступника, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 6 ноября. По версии следствия, мужчина ворвался в отделение Россельхозбанка, расположенного на улице Академика Королева. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у кассира деньги. Получив отказ, мужчина просто скрылся.

К счастью, камере внешнего наблюдения удалось зафиксировать злоумышленника. В данный момент его разыскивает полиция.