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Синоптики пообещали пообещали москвичам аномально теплую погоду
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    Синоптики пообещали пообещали москвичам аномально теплую погоду

    14:58  6 Ноября 2017
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    Синоптики пообещали пообещали москвичам аномально теплую погоду

    Москва, 6 ноября. Синоптики прогнозируют необычную ноябрьскую погоду в российской столице. Столбики термометров покажут 6-7 градусов выше ноля. 

    Осадки 6 ноября не ожидаются в Москве, однако в 7-8 ноября возможны кратковременные осадки при температуре воздуха в 6-7 градусов со знаком плюс. Позднее в европейскую часть страны придет прохлада, температура воздуха достигнет средних значений ноября.

    Синоптики обещают очередное потепление 11 ноября, сообщают «Метеоновости». Известно, что ночью 10 ноября возможно похолодание до минус четырех градусов. В отдельных районах столицы ожидается снег. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва
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