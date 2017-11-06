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Общество
МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей
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    МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей

    13:36  6 Ноября 2017
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    МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей

    Москва, 6 ноября. Более 300 человек задержаны в Москве после участия в несанкционированной акции, заявили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

    «В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам Москвы 302 человека», — рассказали представители правоохранительных органов города.

    Подчеркивается, что при задержанных были обнаружены колюще-режущие предметы, перцовые баллончики, кастеты, а также травматическое оружие и легко воспламеняющиеся жидкости. Кроме того, была выявлена атрибутика запрещенной в России организации «Артподготовка».

    МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей

    Составлено 328 протоколов об административных правонарушениях. Необходимые материалы переданы в суд.

    Автор: Катерина Тимошенская
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