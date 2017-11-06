МВД подсчитало число задержанных 5 ноября в Москве правонарушителей

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Москва, 6 ноября. Более 300 человек задержаны в Москве после участия в несанкционированной акции, заявили в пресс-службе главного управления МВД РФ по столице.

«В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам Москвы 302 человека», — рассказали представители правоохранительных органов города.

Подчеркивается, что при задержанных были обнаружены колюще-режущие предметы, перцовые баллончики, кастеты, а также травматическое оружие и легко воспламеняющиеся жидкости. Кроме того, была выявлена атрибутика запрещенной в России организации «Артподготовка».

Составлено 328 протоколов об административных правонарушениях. Необходимые материалы переданы в суд.