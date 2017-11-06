Сумку с важными документами украли из будки регулировщика движения в Москве

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Москва, 6 ноября. Злоумышленник в районе Якиманка в российской столице похитил из будки регулировщика дорожного движения сумку с постановлениями по административным делам, сообщил осведомленный источник из силовых ведомств.

В один из московских отделов полиции обратился сотрудник ДПС. Он сообщил, что на улице Большая Полянка неизвестный похитил сумку с документами, которая находилась в будке регулировщика. По словам представителя дорожной службы, в ней было более 20 документов, передает агентство «Москва». Как сообщалось ранее, москвич избил фельдшера кареты скорой помощи на улице Большая Дмитровка.