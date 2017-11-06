Шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере Москвы
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Москва, 6 ноября. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере российской столицы.
«По предварительным данным, люди отравились продуктами горения», — отметил источник.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила, что пожар произошел на Складочной улице примерно в 2 часа ночи по московскому времени.
По данным ведомства, произошло возгорание в бытовке, находившейся на пустыре на общей площади около 12 кв. метров.
Добавим, что к настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Специалисты устанавливают причины произошедшего возгорания.