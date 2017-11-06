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Шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере Москвы
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    Шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере Москвы

    5:59  6 Ноября 2017
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    Шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере Москвы

    Москва, 6 ноября. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что шесть человек стали жертвами пожара в бытовке на севере российской столицы.

    «По предварительным данным, люди отравились продуктами горения», — отметил источник.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила, что пожар произошел на Складочной улице примерно в 2 часа ночи по московскому времени.

    По данным ведомства, произошло возгорание в бытовке, находившейся на пустыре на общей площади около 12 кв. метров.

    Добавим, что к настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Специалисты устанавливают причины произошедшего возгорания.

    Автор: Ирина Новикова
    #пожар #москва #бытовка
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