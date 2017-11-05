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Десятки крупных ТЦ, кинотеатров и кафе в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Десятки крупных ТЦ, кинотеатров и кафе в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

    16:13  5 Ноября 2017
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    Десятки крупных ТЦ, кинотеатров и кафе в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Москва,  5 ноября. Более двадцати различных объектов в Москве проверяют после анонимных звонков о заминировании. 

    По данным источника в экстренных службах столицы, информация об угрозе взрыва поступила как минимум в шести крупных торговых центрах, среди них «Атриум», «Охотный ряд», «Европейский», галерея «Атлантис», «Дисконт», Outlet Village Белая дача. Кроме того, полиция и кинологи работают на территории кинотеатра «Космос», музея архитектуры имени А. В. Щусева, ТЦ «Галерея Аэропорт».

    Проверки идут также в кафе, ресторанах, гостиницах и жилых домах. «Людей эвакуируем, все здания проверяются кинологами со служебными собаками на предмет забытых вещей, подозрительных предметов», — уточнил источник агентства ТАСС.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #эвакуация #тц #заминирование
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