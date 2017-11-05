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У задержанных в центре Москвы изъяты ножи, кастеты и травматика
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    У задержанных в центре Москвы изъяты ножи, кастеты и травматика

    15:56  5 Ноября 2017
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    У задержанных в центре Москвы изъяты ножи, кастеты и травматика

    Москва, 5 ноября. В центре Москвы проходят массовые задержания. По последним данным, число задержанных в районе Манежной площади превысило 200 человек.

    У многих задержанных были изъяты кастеты, ножи и травматическое оружие.

    Ранее ФАН сообщало о том, что в территориальные отделы полиции после личного досмотра были доставлены 86 человек.

    По данным столичного главка МВД РФ, за нарушения общественного порядка правоохранители задержали 263 человека.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #задержания #ножи #манежная площадь #кастеты #травматика
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