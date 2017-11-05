У задержанных в центре Москвы изъяты ножи, кастеты и травматика

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Москва, 5 ноября. В центре Москвы проходят массовые задержания. По последним данным, число задержанных в районе Манежной площади превысило 200 человек.

У многих задержанных были изъяты кастеты, ножи и травматическое оружие.

Ранее ФАН сообщало о том, что в территориальные отделы полиции после личного досмотра были доставлены 86 человек.

По данным столичного главка МВД РФ, за нарушения общественного порядка правоохранители задержали 263 человека.