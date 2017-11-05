Москвичка избила пьяную семиклассницу за шум в подъезде

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Москва, 5 ноября. Жительница дома на улице Коненкова на севере Москвы напала на выпившего подростка в подъезде.

Как рассказал «Телеканалу 360» источник в правоохранительных органах, 13-летняя школьница дома у подруги употребила слабоалкогольный напиток. Выйдя в подъезд девочки возмутили спокойствие соседки, которая стала ругаться и обвинять подростков в том, что они мусорят и шумят.

Разъяренная женщина схватила школьницу за волосы, сдавила предплечье и плечо. Девочка в ответ ударила нападавшую в живот, после чего женщина ушла.

У школьницы диагностирована гематома правого плеча и ссадина левого предплечья, а также травматическая экстракция волос (они вырваны).

К ответственности привлечен отец семиклассницы за нахождение несовершеннолетней в нетрезвом виде. Напавшая на нее женщина, по предварительным данным, подозревается в мелком хулиганстве.

По факту происшествия проводится проверка.