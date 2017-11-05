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Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в центре Москвы
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    Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в центре Москвы

    11:41  5 Ноября 2017  /обновлено: 11:41  05 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в центре Москвы

    Москва, 5 ноября. Обстоятельства нападения нетрезвого мужчины на фельдшера скорой помощи в Москве выясняют следователи. О начале проверки по факту инцидента в центре столицы сообщили в ГСУ СК РФ.

    По данным следствия, минувшей ночью на улице Большая Дмитровка сотрудники скорой пытались оказать помощь мужчине, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

    Но пациент напал на фельдшера и несколько раз ударил его по лицу. Пострадавший был госпитализирован. В ведомстве отметили, что сейчас жизни и здоровью медработника ничего не угрожает, сообщает RT.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #ск рф #избиение #фельдшер #скорая
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