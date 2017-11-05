Пьяный мужчина избил фельдшера скорой в центре Москвы

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Москва, 5 ноября. Обстоятельства нападения нетрезвого мужчины на фельдшера скорой помощи в Москве выясняют следователи. О начале проверки по факту инцидента в центре столицы сообщили в ГСУ СК РФ.

По данным следствия, минувшей ночью на улице Большая Дмитровка сотрудники скорой пытались оказать помощь мужчине, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Но пациент напал на фельдшера и несколько раз ударил его по лицу. Пострадавший был госпитализирован. В ведомстве отметили, что сейчас жизни и здоровью медработника ничего не угрожает, сообщает RT.

