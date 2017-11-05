Самого крупного дятла России нашли на территории Серебряного бора в Москве

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Москва, 5 ноября. Столичные экологи обнаружили на территории Серебряного бора желну, которая является самым крупным дятлом России.

Как передает «Телеканал 360» со ссылкой на Мосприпроду в ходе учетов объектов растительного и животного мира в Серебряном бору была замечена желна, или черный дятел. Птица занесена в Красную книгу Москвы, ей присвоена II категория редкости.

Размах крыльев желны в полете достигает 80 см. Узнать ее можно по черному окрасу тела и красной «шапочке» на голове, а также звучному голосу.

В Мосприпроде рассказали, что популяция этих птиц в московском регионе значительно выросла в последние годы, что свидетельствует об улучшении экологической ситуации.