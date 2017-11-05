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Самого крупного дятла России нашли на территории Серебряного бора в Москве
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    Самого крупного дятла России нашли на территории Серебряного бора в Москве

    11:09  5 Ноября 2017
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    Самого крупного дятла России нашли на территории Серебряного бора в Москве

    Москва, 5 ноября. Столичные экологи обнаружили на территории Серебряного бора желну, которая является самым крупным дятлом России.

    Как передает «Телеканал 360» со ссылкой на Мосприпроду в ходе учетов объектов растительного и животного мира в Серебряном бору была замечена желна, или черный дятел. Птица занесена в Красную книгу Москвы, ей присвоена II категория редкости.

    Размах крыльев желны в полете достигает 80 см. Узнать ее можно по черному окрасу тела и красной «шапочке» на голове, а также звучному голосу.

    В Мосприпроде рассказали, что популяция этих птиц в московском регионе значительно выросла в последние годы, что свидетельствует об улучшении экологической ситуации.

    Автор: Юлия Кошкина
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