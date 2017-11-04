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Около 130 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в «Лужниках»
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    Около 130 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в «Лужниках»

    18:22  4 Ноября 2017
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    Около 130 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в «Лужниках»

    Москва, 4 ноября. Более 130 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства, проходящих в районе стадиона «Лужники» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве. 

    На стадионе «Лужники» завершился праздничный концерт «Россия объединяет», приуроченный ко Дню народного единства. В концерте приняли участие звезды отечественной эстрады, а также представители гражданского общества и общественные деятели. 

    Число пришедших на концерт, а также принявших участие в различных активностях на территории (на второй сцене и т.д.) людей составило около 130 тысяч. 

    «В мероприятии приняли участие 130 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. 

    Напомним, сегодня в России отмечается День народного единства. Праздничные мероприятия по этому случаю прошли в Мурманске, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Пскове, Хабаровске и других городах России. 

    Автор: Владимир Багров
    #москва #день народного единства #лужники
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