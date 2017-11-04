Женщина в драке воткнула нож в грудь бывшему супругу в Подмосковье

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Москва, 4 ноября. В Воскресенском районе Подмосковья женщина ударила в грудь ножом бывшего мужа во время ссоры.

В деревне Чемодурово Воскресенского района произошла драка между бывшими супругами, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, женщина нанесла экс-супругу несколько ударов ножом в область грудной клетки.

73-летнего Николая С. госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаные раны грудной клетки и резаную рану кисти.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.