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Происшествия
Женщина в драке воткнула нож в грудь бывшему супругу в Подмосковье
Происшествия
Женщина в драке воткнула нож в грудь бывшему супругу в Подмосковье
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    Женщина в драке воткнула нож в грудь бывшему супругу в Подмосковье

    14:45  4 Ноября 2017
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    Женщина в драке воткнула нож в грудь бывшему супругу в Подмосковье

    Москва, 4 ноября. В Воскресенском районе Подмосковья женщина ударила в грудь ножом бывшего мужа во время ссоры.

    В деревне Чемодурово Воскресенского района произошла драка между бывшими супругами, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, женщина нанесла экс-супругу несколько ударов ножом в область грудной клетки.

    73-летнего Николая С. госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего колото-резаные раны грудной клетки и резаную рану кисти.

    В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

    Автор: Юлия Кошкина
    #подмосковье #драка #супруги
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