Московские полицейские разобрали автомобиль, чтобы спасти котенка

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Москва, 4 ноября. Сотрудники московского ГИБДД разобрали служебный автомобиль, чтобы спасти жизнь котенку, который от страха спрятался в моторном отсеке транспортного средства.

В субботу сотрудники столичной Госавтоинспекции, несущие службу в районе Нового Арбата, увидели, что с тротуара на проезжую часть выбежал котенок, сообщает МВД РФ. Он пересек две полосы движения и забрался под одну из иномарок, которая стояла в потоке.

На иномарке ехала молодая пара. Они заметили котенка и вышли из машины. Сотрудники полиции направились к ним, чтобы помочь. В это время котенок выбежал из-под иномарки и забрался под автомобиль ГИБДД. Испугавшись, он спрятался в моторном отсеке машины.

Чтобы вызволить котенка из «убежища», полицейские решили поднять автомобиль на эвакуаторе. Однако даже после этого достать животное из машины не получилось. Сотрудникам ГИБДД пришлось снять переднюю фару, чтобы спасти котенка.

Хозяева иномарки, под которую изначально забрался котенок, забрали его себе.