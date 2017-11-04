Собянин рассказал москвичам, почему для России важен День народного единства

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Москва, 4 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что День народного единства напоминает нашим жителям о героических страницах истории государства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме в честь праздника, адресованной москвичам.

«Вековые традиции народного единства являются прочным фундаментом мира и процветания России, а любовь к Родине и стремление приносить пользу обществу — делают нас сильнее», — говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте мэра Москвы.

Градоначальник также пожелал жителям столицы новых достижений в созидательном труде, благополучия и крепкого здоровья.

Отметим, что введенный в 2005 году праздник ссылается на события 1612 года, на окончание Смутного времени в истории России и символизирует способность ее народов сплотиться. В этот день во всех российских городах проходят праздничные митинги и концерты.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем народного единства.