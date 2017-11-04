Два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, один человек погиб

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Москва, 4 ноября. Два грузовика столкнулись в ночь на субботу на пересечении Варшавского шоссе со 2-й Мелитопольской улицей в Москве. Один человек погиб.

По предварительным данным, грузовик Hyundai Porter наехал на грузовик Isuzu, сообщили агентству новостей «Москва» в Главном управлении ГИБДД столицы. Водитель Isuzu погиб.

В настоящий момент сотрудники ведомства работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, накануне водитель микроавтобуса погиб и несколько пассажиров получили тяжелые травмы в результате столкновения с грузовиком на КАД в Петербурге.