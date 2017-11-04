Бузова собрала третью за сутки огромную очередь в Москве

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Москва, 4 ноября. Третья за сутки длинная очередь образовалась накануне в Москве из-за концерта телеведущей Ольги Бузовой возле входа в концертный зал «Известия Hall».

Желающие попасть на шоу выстроились вереницей, достигшей сотни метров в длину, сообщил РЕН ТВ. Образовавшаяся очередь стала ля жителей столицы третьей.

Ранее москвичи выстраивались в очередь за новинкой от Apple смартфоном iPhone X в ГУМ, потом – в универмаг «Цветной», где проходила презентация коллекции кроссовок Reebok Classic, созданной совместно с российским рэпером Oxxxymiron-ом. Напомним, обувь от рэпера оказалась более востребованной, чем гаджет.