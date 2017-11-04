Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Навальный планирует собрать сторонников в Иркутске в опасном для жизни и здоровья здании-самострое
Общество
Железнодорожная станция «Выхино» в Москве возобновила работу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Железнодорожная станция «Выхино» в Москве возобновила работу

    10:36  4 Ноября 2017
    41

    Железнодорожная станция «Выхино» в Москве возобновила работу

    Москва, 4 ноября. В субботу железнодорожную станцию «Выхино» открыли по завершении строительства Кожуховской линии метро в столице.

    В связи со строительством тоннеля для Кожуховской линии московского метро работа станции «Выхино» была приостановлена с 28 октября по 3 ноября. В настоящее время «Выхино» работает в штатном режиме, сообщила в Twitter Центральная пригородная пассажирская компания.

    Движение поездов происходит согласно расписанию, размещенному на сайте ЦППК.

    Ранее власти Москвы объявили дату запуска участка второй кольцевой линии метро. Он будет открыт до конца текущего года.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #электричка #выхино #пригородные поезда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        171
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        1159
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        74
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        864