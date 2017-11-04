Железнодорожная станция «Выхино» в Москве возобновила работу

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Москва, 4 ноября. В субботу железнодорожную станцию «Выхино» открыли по завершении строительства Кожуховской линии метро в столице.

В связи со строительством тоннеля для Кожуховской линии московского метро работа станции «Выхино» была приостановлена с 28 октября по 3 ноября. В настоящее время «Выхино» работает в штатном режиме, сообщила в Twitter Центральная пригородная пассажирская компания.

Движение поездов происходит согласно расписанию, размещенному на сайте ЦППК.

Ранее власти Москвы объявили дату запуска участка второй кольцевой линии метро. Он будет открыт до конца текущего года.