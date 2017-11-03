Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Происшествия
Сотрудники Пушкинского музея рассказали о спасенных при пожаре экспонатах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудники Пушкинского музея рассказали о спасенных при пожаре экспонатах

    17:55  3 Ноября 2017
    38

    Сотрудники Пушкинского музея рассказали о спасенных при пожаре экспонатах

    Москва, 3 ноября. Сотрудники Пушкинского музея Москвы заявили, что ни один экспонат не пострадал во время пожара.

    «Возгорание произошло по адресу Волхонка, 10. Это отдел личных коллекций. Там небольшое задымление, которое сейчас уже устраняют. Все люди эвакуированы. Работы, хранящиеся в музее, не пострадали», — пояснили RT в пресс-службе музея.

    Сотрудники Пушкинского музея рассказали о спасенных при пожаре экспонатах

    Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в стенах Пушкинского музея Москвы. Как передает «Вечерняя Москва», загорелся обрешетник кровли. Вскоре пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Отметим, что здание на Волхонке 10 использовалось как временное хранилище фонда музея, поскольку основанная экспозиция закрыта до 2019 года.

    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #москва #музей #пушкинский музей #экспонаты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        228
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        221
        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        17:27   3 Ноября 2017
        1306
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        291