Сотрудники Пушкинского музея рассказали о спасенных при пожаре экспонатах

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Москва, 3 ноября. Сотрудники Пушкинского музея Москвы заявили, что ни один экспонат не пострадал во время пожара.

«Возгорание произошло по адресу Волхонка, 10. Это отдел личных коллекций. Там небольшое задымление, которое сейчас уже устраняют. Все люди эвакуированы. Работы, хранящиеся в музее, не пострадали», — пояснили RT в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в стенах Пушкинского музея Москвы. Как передает «Вечерняя Москва», загорелся обрешетник кровли. Вскоре пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Отметим, что здание на Волхонке 10 использовалось как временное хранилище фонда музея, поскольку основанная экспозиция закрыта до 2019 года.