Красавица в бикини вдохновила жительниц Подмосковья на купание в ледяной воде

Собралась сегодня на озеро купаться. Позвала с собой Настю @n.as.t.y.a, тоже ей захотелось попробовать????Встретились, пришли, пошли переодеваться и тут я поняла, что забыла рюкзак дома со всеми вещами, термосом с чаем. Хорошо, что купальник дома надела???? Пришлось мне бегать босиком и обсыхать на ветру ????????????

