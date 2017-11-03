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Красавица в бикини вдохновила жительниц Подмосковья на купание в ледяной воде
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    Красавица в бикини вдохновила жительниц Подмосковья на купание в ледяной воде

    17:07  3 Ноября 2017
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    Красавица в бикини вдохновила жительниц Подмосковья на купание в ледяной воде

    Балашиха, 3 ноября. Жительница подмосковной Балашихи Мария Дмитриенко стала героем Instagram после того, как выложила видео купания в ледяной воде на озере Бабошкино.

    «Пришли, пошли переодеваться, и тут я поняла, что забыла рюкзак дома со всеми вещами, термосом с чаем. Хорошо, что купальник дома надела. Пришлось мне бегать босиком и обсыхать на ветру», — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Пользователи Instagram не только отметили красоту девушки, но и похвалили ее за смелый поступок. Целый ряд подписчиц Марии стали предлагать ей повторить осенние купания, но на этот раз — всем вместе.

    «А давай вместе как-нибудь с Машулей, а? А то я тоже вроде хочу, но никак не решусь», — пишет в комментариях одна из них.

     

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #девушка #балашиха #купание
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