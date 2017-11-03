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Горящий Пушкинский музей в Москве сняли на видео
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    Горящий Пушкинский музей в Москве сняли на видео

    15:39  3 Ноября 2017  /обновлено: 15:40  03 Ноября 2017
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    Горящий Пушкинский музей в Москве сняли на видео

    Москва, 3 ноября. Сотрудников и посетителей одного из здания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве эвакуируют из-за пожара.

    По данным источника РИА Новости, на улицу вывели свыше 30 человек.В эти минуты из вентиляционной трубы здания на Волхонке, 10 валит густой черный дым. здание отдела личных коллекций.

    Как уточняет телеканал 360, загорелась кровля двухэтажного здания, где расположен отдел личных коллекций Пушкинского музея. Видео с места ЧП опубликовано в Сети.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #москва #крыша #музей #пушкинский музей
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