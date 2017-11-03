Двух мужчин расстреляли у кафе в центре Москвы

В Избранное

Москва, 3 ноября. В центре Москвы у одной из хинкальных произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел ночью в пятницу по адресу улица Мытная, 1. В больницу были доставлены Зураб П. 1988 года рождения и Левани Т. 1987 г. р. Первый пострадавший получил огнестрельное ранение средней трети правого бедра, второй — ранение левой паховой области.

По словам Зураба П., он отдыхал в хинкальной, расположенной по данному адресу, и сделал замечание неизвестному молодому человеку неславянской внешности, который громко кричал и ругался. После словесной перепалки у кафе дебошир произвел два выстрела из травматического оружия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало агентство URA.RU, несколько дней назад в городе Щучье Курганской области молодой человек застрелил незнакомца после словесной перепалки.