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Двух мужчин расстреляли у кафе в центре Москвы
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    Двух мужчин расстреляли у кафе в центре Москвы

    14:09  3 Ноября 2017
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    Двух мужчин расстреляли у кафе в центре Москвы

    Москва, 3 ноября. В центре Москвы у одной из хинкальных произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел ночью в пятницу по адресу улица Мытная, 1. В больницу были доставлены Зураб П. 1988 года рождения и Левани Т. 1987 г. р. Первый пострадавший получил огнестрельное ранение средней трети правого бедра, второй — ранение левой паховой области.

    По словам Зураба П., он отдыхал в хинкальной, расположенной по данному адресу, и сделал замечание неизвестному молодому человеку неславянской внешности, который громко кричал и ругался. После словесной перепалки у кафе дебошир произвел два выстрела из травматического оружия. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Как сообщало агентство URA.RU, несколько дней назад в городе Щучье Курганской области молодой человек застрелил незнакомца после словесной перепалки. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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