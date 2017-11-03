Болельщики ЧМ‑2018 полетают на авиатренажерах в Домодедово

В Избранное

Москва, 3 ноября. Футболисты и фанаты ЧМ-2018 смогут побывать в авиационном центре Домодедово и попробовать себя в качестве пилота на авиатренажере, сообщил глава одноименного городского округа Александр Двойных.

Власти Подмосковья подготовили для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 несколько объектов для посещения, говорится в сообщении на портале правительства Мособласти.

«У нас будет несколько объектов для посещения туристами. В том числе и авиационный центр с современнейшими тренажерами. Любой желающий сможет на них полетать», – сказал глава округа Александр Двойных.

Известно, что во время ЧМ в Домодедово будут проживать и проходить тренировку участники чемпионата. По словам Двойных, спортсменов разместят в гостинице «Рамада» и пансионате «Бор». Подмосковные власти подчеркивают, что все средства, вложенные в проведение чемпионата, будут «работать на местных жителей», пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».