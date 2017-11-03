Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генштаб ВС Сирии объявил о полном освобождении Дейр эз-Зора от ИГ
Общество
Болельщики ЧМ‑2018 полетают на авиатренажерах в Домодедово
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Болельщики ЧМ‑2018 полетают на авиатренажерах в Домодедово

    13:48  3 Ноября 2017
    49

    Болельщики ЧМ‑2018 полетают на авиатренажерах в Домодедово

    Москва, 3 ноября. Футболисты и фанаты ЧМ-2018 смогут побывать в авиационном центре Домодедово и попробовать себя в качестве пилота на авиатренажере, сообщил глава одноименного городского округа Александр Двойных.

    Власти Подмосковья подготовили для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 несколько объектов для посещения, говорится в сообщении на портале правительства Мособласти. 

    «У нас будет несколько объектов для посещения туристами. В том числе и авиационный центр с современнейшими тренажерами. Любой желающий сможет на них полетать», – сказал глава округа Александр Двойных.

    Известно, что во время ЧМ в Домодедово будут проживать и проходить тренировку участники чемпионата. По словам Двойных, спортсменов разместят в гостинице «Рамада» и пансионате «Бор». Подмосковные власти подчеркивают, что все средства, вложенные в проведение чемпионата, будут «работать на местных жителей», пишет  Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #домодедово
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        164
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        1072
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        180
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1541