Очевидцам не понравился «контроль» очереди за новым iPhone в Москве

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Москва, 3 ноября. Контроль над очередью за новыми iPhone Х на Тверской улице Москвы взяли на себя люди, похожие на выходцев из Чечни. При этом предприимчивые мужчины смогли заработать на ажиотаже вокруг последней модели iPhone солидные деньги, уверяют очевидцы.

«Они заранее все спланировали. Они держали очередь только для того, чтобы народ не паниковал и не лез вперед, чтобы они могли занять свои 50 мест, поставить туда своих людей и в конце за два часа до начала они, конечно, все «слили», — приводит «Ридус» комментарий одного из очевидцев столпотворения у магазина на Тверской улице.

Колоритные люди с бородами также были в авангарде очереди у другого крупного магазина смартфонов в центре Москвы, около ЦУМа.

«За первое место в очереди они попросили 300 тысяч рублей. Я думаю, что они выручили несколько миллионов», — высказался недовольный покупатель.

По словам тех, кто провел в очереди долгие часы, сложно было не почувствовать себя обманутым, когда после прихода предприимчивых людей внушительного вида мечта о новом iPhone X стала дальше на несколько десятков человек.