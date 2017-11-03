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Собянин объявил об открытии трех станций фиолетовой ветки столичного метро
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    Собянин объявил об открытии трех станций фиолетовой ветки столичного метро

    13:43  3 Ноября 2017
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    Собянин объявил об открытии трех станций фиолетовой ветки столичного метро

    Москва, 3 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ на фиолетовой ветке столичного метрополитена. Специалистам удалось закончить ремонт на станциях «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» на сутки раньше запланированного срока.

    Собянин заявил об особой важности открытия этих станций для улучшения транспортного обслуживания целого направления столичной подземки, а также поблагодарил строителей-транспортников за напряженную работу, а москвичей — за терпение.

    Участок Таганско-Краснопресненской линии был закрыт 28 октября. На время закрытия станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» для жителей Москвы были организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты, напоминает «Вечерняя Москва». Кроме того, в период закрытия станций москвичи могли бесплатно и быстро доехать до центра столицы на электричках, следующих до Казанского вокзала.
     

    Автор: Федор Веснин
    #москва #метро #станции
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