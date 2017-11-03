Администратор ресторана проломил посетителю череп бейсбольной битой в Москве

В Избранное

Москва, 3 ноября. Администратор одного из московских ресторанов на Ясногорской улице избил битой посетителя, обстоятельства и причины инцидента выясняют региональные правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Посетитель московского ресторана получил ранения, нанесенные бейсбольной битой. Пострадавшего срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом черепа. Администратора, который применил силу к клиенту, задержали, пишет «Подмосковье 360».

Московская полиция проверяет инцидент, выясняя причины нападения. Как сообщалось ранее, в российской столице задержали подозреваемого по делу об убийстве двух человек на Дмитровском шоссе.