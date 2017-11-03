Москва примет 21 млн туристов со всего мира в 2018 году

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Москва, 3 ноября. Туристский поток в российскую столицу в 2018 году может достигнуть отметки в 21 миллион человек.

Об этом рассказали в управлении гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы.

Как передает телеканал «360», ожидается около 21 миллиона туристов. При этом российскую столицу могут посетить около одного миллиона футбольных болельщиков в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году.

В ведомстве добавили, что с начала 2017 года растет число китайцев, посетивших Москву. Их стало на 30% больше.

Как ранее писала Газета.ru, Россия может облегчить визовый режим для китайских туристов.