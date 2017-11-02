Собянин сообщил о полной модернизации крупнейшего в России ожогового центра

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Москва, 2 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении полной модернизации крупнейшего ожогового центра в КГБ имени Иноземцева. Он посетил центр, осмотрел новейшее оборудование и наградил врачей, которые провели 14 сложнейших операций, чтобы спасти жизнь пациента.

«Провели полную модернизацию экстренной медпомощи. Сегодня посмотрел, как переоснастили крупнейший в стране ожоговый центр ГКБ им. Иноземцева», — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Провели полную модернизацию экстренной медпомощи. Сегодня посмотрел, как переоснастили крупнейший в стране ожоговый центр ГКБ им. Иноземцева pic.twitter.com/HUYC5LjkWa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 2, 2017



Он также сообщил, что врачи клиники раcсказали ему, что теперь могут вылечить пациентов с травмами, которые раньше приводили к инвалидности и даже гибели.

Врачи клиники Иноземцева сказали, что теперь они могут вылечить пациентов с травмами, которые раньше приводили к инвалидности и даже гибели — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 2, 2017

Кроме того, он пообщался с одним из пациентов, которому медики ГКБ имени Иноземцева спасли жизнь.

«Александр - один из тех, кому искусные врачи и новые технологии в ГКБ имени Иноземцева спасли жизнь. От удара током он получил сильнейший ожог тела и дыхательных путей. Перенес 14 операций. Ну а сейчас мужчина готовится к выписке и сможет продолжить нормальную жизнь», — рассказал Собянин.

Он поблагодарил специалистов за уникальную работу и поздравил их с 120-летием больницы, пишет «Вечерняя Москва».

