Москвичей предупредили о «праздничных пробках»

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Москва, 2 ноября. Аналитики столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей о серьезных пробках в ближайшие праздничные дни. Заторы, по их мнению, могут возникнуть уже завтра.

По данным ЦОДД, к пробкам могут привести ограничения, связанные с акциями ко Дню народного единства. Кроме того, они не исключили возможного коллапса и на вылетных магистралях в сторону области, ведь многие жители столицы решат отдохнуть за городом.

Как отмечает «Вечерняя Москва», наиболее непростая ситуация, по прогнозам экспертов, ожидается на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Щелковском и Алтуфьевском шоссе, Волгоградском проспекте, а также Профсоюзной улице.

До 6 ноября пробки будут возникать и в районе парков и сквером, где будут проходить различнеы праздничные мероприятия и гуляния.

