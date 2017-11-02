Московский студент-убийца был вооружен топориком, ножами и циркулярной пилой

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Москва, 2 ноября. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр на месте убийства преподавателя и самоубийства студента в московском колледже, сообщает источник Федерального агентства новостей.

На месте происшествия были обнаружены трупы преподавателя ОБЖ 1973 года рождения и студента 1999 года рождения. В данный момент оба трупа направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты нож с черной ручкой, рюкзак и футболка черного цвета, ручная циркулярная пила с пильным диском. Кроме того, стало известно, что в рюкзаке находился топорик и еще один нож.

Напомним, что в минувшую среду в одном из колледжей Москвы произошла кровавая трагедия. Студент жестоко убил 44-летнего преподавателя, сделал фотографии на фоне трупа убитого мужчины, а потом совершил суицид.

Причины и мотивы убийства до сих пор неизвестны.