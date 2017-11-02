Полиция обнаружила более сотни нелегальных мигрантов в Подмосковье
Москва, 2 ноября. Сто семь нелегальных мигрантов выявили сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России.
В ходе рейда сотрудники полиции нашли цех по переработке мяса птицы в населенном пункте Черная. Там были обнаружены 30 мигрантов.
Кроме того, более 70 приезжих были найдены на двух строительных рынках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По результатам операции было составлено 107 административных протоколов, почти 100 мигрантов привлекли к административной ответственности.
Все они обязаны покинуть территорию Российской Федерации.
Накануне полиция задержала мигранта-угонщика в Московской области.