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Полиция обнаружила более сотни нелегальных мигрантов в Подмосковье
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    Полиция обнаружила более сотни нелегальных мигрантов в Подмосковье

    10:45  2 Ноября 2017
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    Полиция обнаружила более сотни нелегальных мигрантов в Подмосковье

    Москва, 2 ноября. Сто семь нелегальных мигрантов выявили сотрудники правоохранительных органов в ходе рейда в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России.

    В ходе рейда сотрудники полиции нашли цех по переработке мяса птицы в населенном пункте Черная. Там были обнаружены 30 мигрантов. 

    Кроме того, более 70 приезжих были найдены на двух строительных рынках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    По результатам операции было составлено 107 административных протоколов, почти 100 мигрантов привлекли к административной ответственности.

    Полиция обнаружила более сотни нелегальных мигрантов в Подмосковье

    Все они обязаны покинуть территорию Российской Федерации.

    Накануне полиция задержала мигранта-угонщика в Московской области.

    Автор: Дана Балан
    #полиция #мигрант #балашиха #рейд
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