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Столица может остаться без питьевой воды из-за приватизации у берегов Москвы-реки
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    Столица может остаться без питьевой воды из-за приватизации у берегов Москвы-реки

    7:10  2 Ноября 2017
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    Столица может остаться без питьевой воды из-за приватизации у берегов Москвы-реки

    Москва, 2 ноября. Приватизация прибрежных земель в пойме верхней Москвы-реки и утверждение нового генплана Москвы может привести к проблемам с питьевой водой.

    Как пишет газета «Известия», сегодня созданы условия для активной застройки вдоль берега Москвы-реки, которая является главным источником питьевой воды столицы.

    Как рассказали эксперты, такая ситуация возникла из-за неточностей в документах: в основополагающих градостроительных бумагах российской столицы не отмечены границы зон санитарной охраны московского водопровода.

    При этом, как пишет издание, чиновники ссылаются друг на друга, а также говорят о несовершенстве нормативно-правовой базы. Жители прибрежных районов уверены, что во всем есть только коммерческие интересы.

    Столица может остаться без питьевой воды из-за приватизации у берегов Москвы-реки

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #вода
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