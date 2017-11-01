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Присяжные вынесли вердикт убийце байкеров в Подмосковье
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    Присяжные вынесли вердикт убийце байкеров в Подмосковье

    21:15  1 Ноября 2017
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    Присяжные вынесли вердикт убийце байкеров в Подмосковье

    Москва, 1 ноября. Присяжные заседатели признали виновным жителя Московской области Илью Асеева, который причастен к убийству пяти байкеров в мае 2016 года. Об этом сообщили в среду представители подмосковного управления СК Российской Федерации.

    По данным следователей, в деревне Челохово между Ассевым и группой байкеров произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый начал стрелять из охотничьего ружья «Сайга». В результате инцидента погибли пять человек.

    Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать мужчину, который дал на допросе признательные показания.

    «Присяжные заседатели своим вердиктом признали мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а также не заслуживающим снисхождения при назначении наказания», — указано в заявлении.

    Как ранее передавал телеканал «360», в одном из московских колледжей студент убил преподавателя.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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