Присяжные вынесли вердикт убийце байкеров в Подмосковье

В Избранное

Москва, 1 ноября. Присяжные заседатели признали виновным жителя Московской области Илью Асеева, который причастен к убийству пяти байкеров в мае 2016 года. Об этом сообщили в среду представители подмосковного управления СК Российской Федерации.

По данным следователей, в деревне Челохово между Ассевым и группой байкеров произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый начал стрелять из охотничьего ружья «Сайга». В результате инцидента погибли пять человек.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать мужчину, который дал на допросе признательные показания.

«Присяжные заседатели своим вердиктом признали мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, а также не заслуживающим снисхождения при назначении наказания», — указано в заявлении.

Как ранее передавал телеканал «360», в одном из московских колледжей студент убил преподавателя.