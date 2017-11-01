Власти Москвы рассказали о строительстве 104 новых домов панельных серий

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Москва, 1 ноября. В настоящее время в Москве строятся 104 новых дома панельной серии. Об этом в среду заявил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В настоящее время на территории Москвы строятся 104 дома новых панельных серий, из них 70 домов возводятся за счет средств инвестора», — отметил он во время встречи с журналистами.

Левкин добавил, что за последние два года было построено 28 обновленных панельных домов. 11 домов было построено за счет бюджета, еще 17 — за счет средств частных инвесторов, сообщает РИАМО.

Отметим, что модернизированная панельная серия имеет улучшенную планировку квартир, а также отличается повышенным качеством строительных материалов и более высоким уровнем благоустройства.