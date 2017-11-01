Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Духовный лидер Ирана заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана поможет «изолировать США»
Общество
В Госдуме связали убийство в московском колледже с пропагандой насилия в СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме связали убийство в московском колледже с пропагандой насилия в СМИ

    20:38  1 Ноября 2017
    35

    В Госдуме связали убийство в московском колледже с пропагандой насилия в СМИ

    Москва, 1 ноября. Пропаганда «культа насилия» в обществе могла стать причиной трагедии в московском колледже. Об этом журналистам заявил в среду первый заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

    По словам политика, необходимо предпринять меры по изменению атмосферы, так как дети крайне восприимчивы к насилию и могут формировать определенные образцы поведения.

    «Нужно предпринять меры по изменению атмосферы в стране, по пресечению пропаганды культа насилия: что происходит на экранах, что происходит в интернете — насилие становится обыденным для нашей жизни», — цитирует его слова агентство «Москва».

    Как ранее сообщал телеканал «360», в столичном колледже были найдены мертвыми учащийся и 44-летний преподаватель ОБЖ.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #госдума #колледж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        825
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        5232
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        697
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        521