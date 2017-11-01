В Госдуме связали убийство в московском колледже с пропагандой насилия в СМИ

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Москва, 1 ноября. Пропаганда «культа насилия» в обществе могла стать причиной трагедии в московском колледже. Об этом журналистам заявил в среду первый заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

По словам политика, необходимо предпринять меры по изменению атмосферы, так как дети крайне восприимчивы к насилию и могут формировать определенные образцы поведения.

«Нужно предпринять меры по изменению атмосферы в стране, по пресечению пропаганды культа насилия: что происходит на экранах, что происходит в интернете — насилие становится обыденным для нашей жизни», — цитирует его слова агентство «Москва».

Как ранее сообщал телеканал «360», в столичном колледже были найдены мертвыми учащийся и 44-летний преподаватель ОБЖ.